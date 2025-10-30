USA, stoccaggi gas ultima settimana +74 BCF

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 24 ottobre 2025 sono risultati in aumento di(billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(+71 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 87 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.882 miliardi di piedi cubici, risultando in crescita dello 0,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.853 BCF) e in crescita del 4,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.711 BCF.