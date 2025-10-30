Milano 16:05
43.081 -0,37%
Nasdaq 16:05
25.904 -0,83%
Dow Jones 16:05
47.989 +0,75%
Londra 16:05
9.748 -0,08%
Francoforte 16:05
24.136 +0,05%

USA, stoccaggi gas ultima settimana +74 BCF

Economia, Macroeconomia
USA, stoccaggi gas ultima settimana +74 BCF
(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 24 ottobre 2025 sono risultati in aumento di 74 BCF (billion cubic feet).

Il dato si rivela superiore al consensus (+71 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 87 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.882 miliardi di piedi cubici, risultando in crescita dello 0,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.853 BCF) e in crescita del 4,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.711 BCF.
Condividi
```