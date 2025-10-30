Volkswagen, nei 9M25 ricavi e consegne in leggero aumento e un utile operativo -58% anche per dazi Usa

Volkswagen

(Teleborsa) - Il gruppoha registrato nei primi nove mesi del 2025 undi 5,4 miliardi di euro, in calo del 58% rispetto ai 12,8 miliardi dello stesso periodo del 2024, con unridotto al 2,3% (dal 5,4%). Iconsolidati sono saliti lievemente a 238,7 miliardi (+1%), sostenuti dalla crescita dei marchi Core e Progressive che ha compensato il calo del gruppo Sport Luxury. L'per il 2025 è stimato in 5 miliardi.Il direttore finanziario e operativoha parlato di "un quadro misto": da un lato il successo commerciale dei modelli termici ed elettrici, con un'auto elettrica su quattro venduta in Europa appartenente al Gruppo; dall'altro, "un risultato finanziario significativamente più debole", appesantito dal ramp-up di veicoli elettrici a minor margine e da oneri straordinari per 7,5 miliardi. Questi includono dazi più elevati, l'adeguamento della strategia prodotto di Porsche e una svalutazione dell'avviamento.Escludendo tali effetti, ilsarebbe stato del 5,4%. "I dazi commerciali più elevati e i conseguenti effetti negativi sui volumi ci pesano fino a 5 miliardi di euro su base annua - ha detto Antlitz - e continueranno a farlo. Per questo dobbiamo".Ledel Gruppo sono salite a 6,6 milioni di veicoli (+1%), con crescite in Sud America (+13%), Europa occidentale (+4%) e Europa centrale e orientale (+11%), che hanno compensato i cali in Cina (-2%) e Nord America (-11%). In Europa occidentale gli ordini sono aumentati del 17%, con quelli per le auto 100% elettriche in forte espansione (+64%), pari al 22% del totale.Nel dettaglio deidel Gruppo, il comparto Core (Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra, Veicoli Commerciali) ha migliorato il risultato operativo del 7% a 4,7 miliardi con margine stabile al 4,4%. Il gruppo Progressive (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati) ha visto l'utile scendere del 26% a 1,6 miliardi (margine 3,2%). Il gruppo Sport Luxury, trainato da Porsche, è negativo per 200 milioni (contro +3,8 mld nel 2024), penalizzato da dazi Usa, costi di materiali e riassetto industriale. Traton, la divisione dei veicoli commerciali pesanti (Man, Scania, Navistar), ha registrato un utile operativo di 1,7 miliardi (-46%). La controllata software Cariad ha ridotto la perdita operativa a 1,5 miliardi (-0,6 mld anno su anno), mentre Volkswagen Financial Services ha migliorato il risultato del 37% a 2,9 miliardi.Ildell'areaè sceso a 1,8 miliardi (-47%) per via di minori flussi operativi, esborsi legati ai dazi statunitensi e all'acquisto di ulteriori quote Rivian.Per l', Volkswagen conferma di prevederein linea con l'anno precedente e untra il 2 e il 3%. Laè attesa a zero a causa di investimenti e costi di ristrutturazione. Glidella divisione Automotive sono attesi al 12-13% dei ricavi, laintorno ai 30 miliardi. La guidance si basa sull'assunzione di una adeguata disponibilità di chip.In merito alle indiscrezioni su "buchi di cassa da miliardi", Antlitz ha chiarito che "con 31 miliardi di euro di liquidità netta nel settore Automotive, la. Tuttavia, il cash flow operativo 2025 sarà prossimo allo zero: non possiamo continuare così".Il CFO e COO ha inoltre sottolineato che per la prima volta da anni irispetto all'anno precedente, segno che i programmi come "Zukunft Volkswagen" (Futuro Volkswagen) stanno producendo risultati. "Nonostante la pressione dei dazi e la transizione elettrica, il marchio Volkswagen è riuscito ad aumentare leggermente il proprio margine", ha precisato.Tuttavia, iintrodotti in aprile peseranno per "fino a 5 miliardi di euro l'anno, pari a 1,5 punti percentuali di margine", tra costi e minori volumi di vendita. Anche la Cina "resta un mercato difficile, dove si intravede un limite alla crescita".Antlitz, però, ha: "Dobbiamo trovare risposte come azienda. Da un lato con nuovi prodotti - stiamo entrando in nuovi segmenti negli Stati Uniti con Scout e investendo nelle batterie - ma anche con ulteriori iniziative di riduzione dei costi".Sul fronte, il manager ha confermato piani per, "più della maggior parte dei concorrenti". La priorità è "usare in modo più efficiente gli investimenti anticipati, rafforzare le sinergie e sfruttare le piattaforme comuni, come per la nuova famiglia di veicoli elettrici urbani". "Le sfide dell'industria sono enormi, ma Volkswagen ha punti di forza chiari: prodotti eccellenti in tutti i segmenti e una scala globale unica".In tema di chip, infine, il manager ha chiarito: "Abbiamo. Al momento, ma lavoriamo giorno per giorno".