Wall Street frena e chiude poco sopra i livelli della vigilia

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 47.632 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si ferma a 6.891 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,41%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,32%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+1,05%), informatica
(+1,05%) e energia
(+0,80%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-2,00%), materiali
(-1,79%) e finanziario
(-1,70%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Caterpillar
(+11,63%), Nvidia
(+3,05%), Verizon Communication
(+2,26%) e Chevron
(+0,63%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing
, che ha archiviato la seduta a -4,37%.
Vendite su United Health
, che registra un ribasso del 3,42%.
Seduta negativa per Nike
, che mostra una perdita del 3,08%.
Sotto pressione Coca Cola
, che accusa un calo del 2,58%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, American Electric Power Company
(+6,08%), Cognizant Technology Solutions
(+5,71%), Palantir Technologies
(+4,86%) e Constellation Energy
(+4,37%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Verisk Analytics
, che ha chiuso a -10,40%.
Vendite a piene mani su CoStar
, che soffre un decremento del 9,87%.
Pessima performance per Automatic Data Processing
, che registra un ribasso del 6,58%.
Sessione nera per Adobe Systems
, che lascia sul tappeto una perdita del 6,13%.