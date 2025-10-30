Wall Street frena e chiude poco sopra i livelli della vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 47.632 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 6.891 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,41%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,32%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,05%),(+1,05%) e(+0,80%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,00%),(-1,79%) e(-1,70%).Tra i(+11,63%),(+3,05%),(+2,26%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,08%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,58%.(+6,08%),(+5,71%),(+4,86%) e(+4,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,13%.