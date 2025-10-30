Milano 10:13
Wall Street frena e chiude poco sopra i livelli della vigilia

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 47.632 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si ferma a 6.891 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,41%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,32%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,05%), informatica (+1,05%) e energia (+0,80%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-2,00%), materiali (-1,79%) e finanziario (-1,70%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+11,63%), Nvidia (+3,05%), Verizon Communication (+2,26%) e Chevron (+0,63%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing, che ha archiviato la seduta a -4,37%.

Vendite su United Health, che registra un ribasso del 3,42%.

Seduta negativa per Nike, che mostra una perdita del 3,08%.

Sotto pressione Coca Cola, che accusa un calo del 2,58%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, American Electric Power Company (+6,08%), Cognizant Technology Solutions (+5,71%), Palantir Technologies (+4,86%) e Constellation Energy (+4,37%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Verisk Analytics, che ha chiuso a -10,40%.

Vendite a piene mani su CoStar, che soffre un decremento del 9,87%.

Pessima performance per Automatic Data Processing, che registra un ribasso del 6,58%.

Sessione nera per Adobe Systems, che lascia sul tappeto una perdita del 6,13%.

