AbbVie, ricavi trimestrali in crescita del 9% e guidance 2025 rivista al rialzo

AbbVie

(Teleborsa) -, gigante americano della biofarmaceutica, ha chiuso ilconpari a, in aumento del 9,1% su base riportata e dell’8,4% su base operativa. L’(EPS) è stato di 0,10 dollari secondo i principi GAAP (-88,6%), mentre l’EPS rettificato si è attestato a 1,86 dollari, in calo del 38%, risentendo di un impatto negativo di 1,50 dollari per azione legato a costi di ricerca acquisita e milestone.Ilha registrato ricavi globali per 7,89 miliardi di dollari (+11,9%), con Skyrizi in crescita del 46,8% a 4,71 miliardi e Rinvoq in rialzo del 35,3% a 2,18 miliardi. Le vendite di Humira sono diminuite del 55,4% a 993 milioni, riflettendo la crescente concorrenza dei biosimilari.Laha generato ricavi per 2,84 miliardi di dollari (+20,2%), sostenuta da Vraylar (+6,7%), Botox Therapeutic (+16,1%) e dai farmaci anti-emicrania Ubrelvy e Qulipta, in aumento rispettivamente del 31,5% e del 64,1%.Nel comparto, i ricavi sono rimasti stabili a 1,68 miliardi, con Venclexta in crescita del 7,1% e Imbruvica in calo del 14,8%. Il segmento Aesthetics ha segnato una flessione del 3,7% a 1,19 miliardi, penalizzato dal rallentamento di Botox Cosmetic (-4,9%) e Juvederm (-2,2%).AbbVie ha rivisto al rialzo laper l’EPS rettificato a 10,61-10,65 dollari e ha annunciato un aumento deldel 5,5%.