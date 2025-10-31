Milano 30-ott
Appuntamenti macroeconomici del 31 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Venerdì 31/10/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -1,5%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. -0,9%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,5%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,6%)
14:45 USA: PMI Chicago (atteso 42,3 punti; preced. 40,6 punti)


