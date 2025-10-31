Avio, aumento di capitale in opzione: fissati i dettagli dell’operazione da 400 milioni

(Teleborsa) - Il CdA di Avio
ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell'aumento di capitale in opzione
, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 400 milioni di euro, deliberato dall’assemblea degli azionisti il 23 ottobre 2025.
L'operazione, si legge in una nota, prevede l’emissione di massimo 19.630.197 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario di 20,37 euro, da imputarsi quanto a 3,40 euro a capitale sociale e quanto a 16,97 euro a sovrapprezzo. Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 29,59% rispetto al TERP delle azioni Avio, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa delle azioni Avio al 30 ottobre 2025.
Il controvalore complessivo
dell’offerta ammonta a circa 399,9 milioni. In caso di sottoscrizione integrale, il capitale sociale raggiungerà 158,5 milioni.
I diritti di opzione
saranno esercitabili dal 3 al 17 novembre 2025 e negoziabili dal 3 all’11 novembre.
L’operazione è garantita da Jefferies GmbH, Morgan Stanley e Banca Akros, che si sono impegnati a sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste inoptate.
Infine, la Presidenza del Consiglio ha esercitato i poteri speciali (“golden power”) contenente condizioni e prescrizioni non ostative al perfezionamento dell’aumento di capitale.
Avio è assistita da Equita SIM in qualità di advisor finanziario.