Avvio positivo per i listini USA, guardingo il Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio positivo per i listini USA
, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 47.553 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.862 punti. Rialzo più deciso per il Nasdaq 100
(+1,07%) e l'S&P 100
(+0,77%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari
(+4,52%), informatica
(+0,66%) e energia
(+0,52%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti materiali
(-1,33%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,68%) e utilities
(-0,65%).
Il sentiment beneficia delle trimestrali di alcune big tech, quali Meta
e Alphabet
, che hanno sparso ottimismo sull’impatto dell’intelligenza artificiale.
Sempre sul fronte tech, NVIDIA
ha annunciato di collaborare con la Corea del Sud
per espandere l'infrastruttura di intelligenza artificiale del Paese con oltre 260.000 GPU NVIDIA
nei suoi cloud sovrani e nelle fabbriche di intelligenza artificiale. L'annuncio è arrivato a margine del vertice APEC in Corea del Sud.
Tra gli altri titoli interessati da annunci, Netflix
ha approvato un frazionamento azionario anticipato dieci a uno
.
Tra i colossi energetici, Exxon Mobil
e Chevron
hanno diffuso i risultati trimestrali
che hanno evidenziato utili in calo.
Sul fronte Federal Reserve, la presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan
, ha dichiarato di non aver sostenuto la decisione della banca centrale di tagliare i tassi di interesse questa settimana e che troverebbe difficile appoggiare un’altra riduzione a dicembre.
Anche il presidente della Fed di Kansas City Jeffrey Schmid
ha rivelato di avere votato contro il taglio dei tassi di interesse di questa settimana; dissenso motivato dalle preoccupazioni riguardo un’inflazione persistente che potrebbe minare la credibilità della banca centrale.