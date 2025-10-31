Borse europee deboli il giorno dopo la BCE

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
, all'indomani della decisione della BCE di lasciare i tassi invariati e in attesa dei dati sull'inflazione di ottobre dell'Eurozona, in programma stamane. La cautela regna anche sulla piazza di Milano.
Poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,156. Stabile l'oro
che scambia sui valori della vigilia a 4.025,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,28%.
Lo Spread
migliora, toccando i +82 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,23%, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,20%, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.905 punti, sui livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Interpump
(+4,15%), Azimut
(+1,80%), Prysmian
(+1,32%) e Banca Popolare di Sondrio
(+0,80%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia
, che prosegue le contrattazioni a -1,18%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Intercos
(+2,24%), Alerion Clean Power
(+1,66%), Pharmanutra
(+1,30%) e Carel Industries
(+1,11%).
Tr i ribassie più forti vendite, invece, si manifestano su Avio
che prosegue le contrattazioni a -6,65%.
Piccola perdita per Fincantieri
che scambia con un -1,15%.