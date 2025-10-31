Borse europee deboli il giorno dopo la BCE

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, all'indomani della decisione della BCE di lasciare i tassi invariati e in attesa dei dati sull'inflazione di ottobre dell'Eurozona, in programma stamane. La cautela regna anche sulla piazza di Milano.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,156. Stabile l'che scambia sui valori della vigilia a 4.025,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,28%.Lomigliora, toccando i +82 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 45.905 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+4,15%),(+1,80%),(+1,32%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.di Milano,(+2,24%),(+1,66%),(+1,30%) e(+1,11%).Tr i ribassie più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -6,65%.Piccola perdita perche scambia con un -1,15%.