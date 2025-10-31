Carlsberg Group, fatturato in forte crescita nel 3Q25 trainato dall’acquisizione di Britvic

Carlsberg

(Teleborsa) -Group nel terzo trimestre 2025 ha registrato undi 24,1 miliardi di corone danesi in crescita del 17,8%, grazie all’acquisizione di Britvic.A livello Gruppo, si registra una crescita del 5% per le birre premium e del 4% per i soft drinks, calano invece il birre analcoliche (-2%) e Beyond Beer (-10%). In crescita i brand internazionali Tuborg del 2%, Carlsberg del 3% e Blanc 1664 del 6%."Abbiamo registrato una forte crescita, trainata dall'acquisizione di Britvic. Abbiamo inoltre registrato una solida crescita dei volumi e dei ricavi in ??Europa occidentale e registrato un miglioramento sequenziale in Asia, sostenuti dalla solida performance del nostro portafoglio premium nella maggior parte dei mercati. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante il perdurare di un clima di fiducia dei consumatori difficile in tutte le nostre regioni e l'acuirsi dell'impatto negativo della guerra sulla nostra attività in Ucraina. Alla luce delle attuali condizioni di mercato deboli e nell'ambito del nostro consolidato processo di gestione delle performance, dall'inizio dell'estate abbiamo intrapreso azioni decisive per adeguare la nostra base di costi. Ciò al fine di proteggere la continua crescita degli utili e consentire investimenti ininterrotti nella nostra attività, in particolare in iniziative commerciali e digitali, per generare una crescita del valore a lungo termine. L'integrazione di Britvic sta procedendo molto bene. Abbiamo recentemente aumentato le nostre aspettative di sinergie di costo e siamo molto soddisfatti dello slancio del business. Continuiamo ad avere piena fiducia nei vantaggi della combinazione di birra e bevande analcoliche e nelle opportunità di creazione di valore a lungo termine offerte dall'acquisizione di Britvic", ha commentato ilIl Gruppo conferma le proprie previsioni sugli utili e si aspetta una, al netto di componenti straordinarie, compresa tra il 3% e il 5%.