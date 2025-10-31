CrowdFundMe, trattative avanzate per integrazione con Smart4Tech e WeAreStarting

Smart Capital

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, attraverso la sua controllata Smart4Tech,, unica piattaforma di crowdinvesting quotata su Borsa Italiana, e, società specializzata in equity crowdfunding e servizi alle imprese, annunciano che sono in fase avanzata negoziazioni in relazione a un’operazione finalizzata all’integrazione delle rispettive attività industriali e alla costituzione di un nuovo gruppo quotato, nel contesto delle quali le parti hanno sottoscritto un term sheet non vincolante.Ai sensi del Term Sheet, l’operazione prevedrebbe, inter alia, la fusione per incorporazione di Smart4Tech, società facente parte del gruppo Smart Capital, e WeAreStarting in CrowdFundMe, da perfezionarsi, per quanto concerne quest’ultima, nel rispetto di quanto previsto ai fini dell’esenzione da OPA (c.d. procedura di “white-wash”); a seguito della fusione, pertanto,Il nuovo Gruppo, si legge in una nota congiunta, si propone di diventare un "polo di riferimento" per il supporto alle PMI nella raccolta di capitali attraverso strumenti alternativi e operazioni di finanza straordinaria. In particolare, grazie ad una pluriennale esperienza nel settore, il Gruppo sarà in grado di offrire alle PMI l’accesso ad operazioni di finanza alternativa (equity, lending, club deal e minibond) e contestualmente un supporto ad ampio raggio nel percorso di crescita.Nel contesto della prospettata operazione, sulla base degli esiti delle attività di due diligence oggi in fase avanzata, saranno calcolati in via definitiva i rapporti di cambio ai fini della determinazione delle azioni CFM da assegnare ai soci di Smart4Tech e ai soci WAS in esito al perfezionamento della fusione e sottoscritti gli accordi vincolanti relativi alla Fusione. L’iniziativa è promossa e supportata strategicamente da Smart Capital, che sarebbe l’azionista di riferimento del nuovo gruppo, affiancato da Tommaso Baldissera Pacchetti, Benedetto Pirro e Carlo Allevi, i quali manterrebbero partecipazioni significative.coerenti con le best practice di mercato.Si prevede che il perfezionamento della fusione, ove effettivamente perseguita - ad esito soddisfacente dell’attività di due diligence ancora in corso - mediante la stipula di accordi vincolanti, sia subordinato, oltre al decorso dei termini di legge, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui: l'approvazione della fusione da parte delle assemblee delle società coinvolte, anche, con riferimento a Smart Capital e CFM, ai fini delle regole concernenti il reverse take over (come infra meglio descritto); l’approvazione da parte dell’assemblea di CFM, del regolamento emittenti adottato dalla Consob (c.d. procedura di “white-wash”) ai fini dell’applicazione della relativa esenzione; il rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte delle autorità competenti.Sulla base delle intese preliminari raggiunte alla data odierna, si prevede che l’Operazione possa perfezionarsi indicativamente entro il primo trimestre 2026., e, hanno così commentato: "Questa operazione rappresenterebbe un. Il nuovo gruppo avrebbe la capacità di attrarre capitali e offrire soluzioni evolute per imprese e investitori, contribuendo alla modernizzazione del sistema finanziario in ottica tecnologica e ESG"."In un contesto finanziario che richiede sempre più attività di consolidamento, l’operazione consente al nuovo Gruppo di fare un, offrendo alle PMI l’accesso a strumenti innovativi di finanza ed accompagnandole nel percorso di crescita", ha rilanciato"Questa integrazione rappresenta più di un’operazione industriale: è la scelta di condividere una visione ambiziosa per il futuro della finanza alternativa e dei servizi alle imprese, ha affermato. Insieme a CrowdFundMe e Smart4Teche di accompagnare le imprese italiane nel percorso di crescita e apertura ai mercati".