Eles valuterà offerte in interesse azionisti, fiducia nel management

(Teleborsa) -"valuterà ai sensi di legge con attenzione le offerte, nell'interesse di tutti gli azionisti e degli stakeholders, in coerenza con le best practice di mercato e con l'obiettivo di tutelare il valore industriale e strategico della società nel medio-lungo periodo".Lo fa sapere la società in una nota di precisazioni in merito alle offerte in cui aggiunge che "conferma inoltre la piena fiducia nella capacità del management di proseguire il percorso di crescita organica e di sviluppo internazionale avviato negli ultimi anni".Eles, si legge nella nota, prende atto dei comunicati emessi da Xenon con i quali ha annunciato la volontà di promuovere, in concerto con Antonio e Francesca Zaffarami - azionisti di Eles i quali ricoprono altresì la carica rispettivamente di presidente e amministratore delegato della società.L'è pari a 2,65 euro per azione, quella di, che ha intanto chiuso l'offerta sui warrant, è di 2,61 euro.