Elica, Intermonte alza target price con accelerazione dei ricavi

Elica

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 1,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, confermando la".Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre hanno portato buone notizie, mostrando una, nonostante un mercato di riferimento che rimane piuttosto debole, evidenziando così i benefici ottenuti dalle recenti misure gestionali.Intermonte ha, aumentando i ricavi del 2025 di circa l'1,2% e riducendo leggermente le previsioni per gli anni successivi per tenere conto dei tassi di cambio aggiornati, tenendo presente che circa il 15% dei ricavi di Elica proviene dalle Americhe. Le maggiori previsioni di fatturato portano a un modesto miglioramento dell'EBIT rettificato, con un margine previsto per il 2025 sostanzialmente in linea con la performance dei primi nove mesi. Tuttavia, questo beneficio è compensato da oneri finanziari superiori alle precedenti ipotesi. Nel complesso, ora prevede un utile netto del 2025 inferiore di circa 0,5 milioni di euro rispetto a prima."Siamo, nonostante un mercato di riferimento difficile, e crediamo che non appena il mercato si stabilizzerà, l'azienda avrà tutto il necessario per uscire più forte dalla tempesta", si legge nella ricerca.