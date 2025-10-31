Energy Time firma accordo per nuovo impianto fotovoltaico da 3,2 milioni di euro

Energy Time

(Teleborsa) -, attiva nel settore delle energie rinnovabili nel ruolo di D-EPC-OM (Development, Engineering, Procurement, Construction, Operation & Maintenance), ha sottoscritto con un importante player internazionale un contratto di EPC (Engineering, Procurement,Construction) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico situato in Lombardia da circa 5,1 MWp al servizio di uno stabilimento produttivo di un grande Gruppo imprenditoriale internazionale, per un valore della commessa pari a circa 3,2 milioni di euro.L’avvio dei lavori, spiega una nota, è stimato entro il 2025 e il termine intorno alla metà del 2026., ha dichiarato: "Questo nuovo accordo conferma il posizionamento sempre più rilevante di Energy Time nel settore fotovoltaico e la. Abbiamo strutturato un modello in grado di soddisfare in modo ottimale le esigenze di diversi player, dai fondi di investimento e IPP, passando per le corporate fino ai consumer, ponendo particolare attenzione alla redditività e sostenibilità. Vogliamo tracciare un percorso di crescita che non guardi solo agli aspetti di business, ma che sia sempre di più rispondente alle tematiche ESG ed è per questo che, in linea con le strategie dichiarate in IPO, siamo lieti di annunciare che adotteremo entro l’anno in corso il Modello Organizzativo 231 e un Organismo di Vigilanza".