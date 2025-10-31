Francia, inflazione ottobre +0,1% su mese e +1,0% su anno

(Teleborsa) - Risulta sostanzialmente in linea con le attese l'inflazione in Francia a ottobre 2025. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua al +1,0%, rispetto al +1,2% del mese precedente e al +1,1% delle stime degli analisti.Su base mensile si stima un aumento dello 0,1%, pari al consensus e dopo il -1,0% di settembre.L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,9%, inferiore al +1,0% atteso, rispetto al +1,1% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +0,1% (in linea con le previsioni) contro il -1,1% precedente.