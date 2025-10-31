Milano 30-ott
Giappone, inflazione area di Tokyo ottobre al +2,8%

Giappone, inflazione area di Tokyo ottobre al +2,8%
(Teleborsa) - Inflazione in aumento in Giappone a ottobre. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell'area di Tokyo, un indicatore anticipatore di quella nazionale, ha registrato un incremento del 2,8% su base annuale, in accelerazione rispetto al +2,5% del mese precedente.

Il dato core, che esclude alimentari freschi, registra un incremento del 2,8% tendenziale, superiore al consensus (+2,6%) ed al 2,5% del mese precedente.

La variazione mensile è pari a +0,9%.

