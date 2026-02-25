Borse asiatiche in spolvero, brillanti Tokyo e Seul

Nvidia

(Teleborsa) -, che hanno raggiuntosulla forza dei titoli tecnologici, in attesa dell'uscita dei risultati del punto di riferimento di settore. I trader valutano il nuovodel presidente degli Stati Uniti Donald Trump che è entrato in vigore martedìAnche le azioni australiane sono in gran parte salite nonostante i dati sull’, che hanno mostrato un’inflazione core in ulteriore aumento rispetto all’intervallo obiettivo annuale della Reserve Bank of Australia. La RBA ha aumentato i tassi di 25 punti base a gennaio e ha avvertito di un. La banca centrale prevede che l’inflazione si attenui solo entro il 2028, molto più tardi rispetto alle previsioni precedenti.Sul fronte macroeconomico, Hong Kong prevede una c, con il governo che anticipa un ritorno a una situazione fiscale più solida dopo diversi anni di deficit di bilancio, ha dichiarato mercoledì il segretario alle finanze Paul Chan nel suo discorso annuale sul bilancio., scambia in deciso rialzo il(+2,63%); sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dello 0,95%.Guadagni frazionali per(+0,43%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+2,07%).Poco sopra la parità(+0,55%); sulla stessa tendenza, sale(+1,24%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,21%.Il rendimento dell'scambia 2,14%, mentre il rendimento per ilè pari 1,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,9%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).