JP Morgan entra nel capitale di TXSE Group: la Borsa del Texas supera i 250 milioni di dollari di raccolta

(Teleborsa) - JP Morgan
ha effettuato un investimento strategico in TXSE Group
, società madre della futura Borsa del Texas. Con questo ingresso, il capitale complessivo raccolto da TXSE supera i 250 milioni di dollari
, grazie al sostegno di altri colossi come BlackRock
, Charles Schwab
e Citadel Securities
.
Il debutto
della nuova piattaforma di scambio è previsto per l’inizio del 2026 e, secondo gli analisti, rappresenta la prima vera sfida al duopolio di lungo corso tra NYSE
e Nasdaq
, che domina i mercati statunitensi dagli anni 2000.
TXSE conta oggi 82 investitori istituzionali e corporate
, tra cui sette dei dieci principali fornitori di liquidità statunitensi. JP Morgan entrerà nel consiglio di amministrazione in qualità di osservatore
.