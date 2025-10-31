Mercati europei deboli, inflazione Eurozona rimane stabile vicina al target BCE

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, che non agganciano i rialzi di Wall Street, spinti dal clima favorevole dopo i risultati oltre le attese di altri due grandi gruppi tecnologici statunitensi, Amazon
e Apple
, e dal nuovo accordo di Nvidia
con Samsung, Hyundai e Sk Group per oltre 260 mila chip destinati a progetti di intelligenza artificiale in Corea del Sud.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
a ottobre l'inflazione flash headline ha segnato incrementi di +0,2% m/m (come atteso e da +0,1% precedente) e di +2,1% a/a (come atteso e da +2,2% precedente), mentre quello core di +2,4% a/a (come a settembre e contro +2,3% atteso). In Italia
ad ottobre l'inflazione flash armonizzata ha registrato variazioni di -0,2% m/m (contro +0,1% atteso e +1,3% precedente) e di +1,3% a/a (contro +1,6% atteso e +1,8% precedente). L'inflazione armonizzata core ha rallentato di un decimo a +2,1% a/a.
Per quanto riguarda le banche centrali
, con la BCE che non ha offerto spunti prospettici nuovi e la Fed che ha raffreddato le attese di un taglio a dicembre, il focus passa alla Bank of England
, che è attesa confermare il bank rate al 4% il prossimo 6 novembre.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Lieve aumento del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che sale a 60,97 dollari per barile.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,40%. Tra le principali Borse europee
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,58%, piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,59%, e tentenna Parigi
, che cede lo 0,47%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 45.735 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,22%); sale il FTSE Italia Star
(+1,18%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Interpump
, che vanta un incisivo incremento del 5,32%. Ben impostata Prysmian
, che mostra un incremento del 2,27%. Giornata moderatamente positiva per Ferrari
, che sale di un frazionale +1,32%. Seduta senza slancio per Amplifon
, che riflette un moderato aumento dell'1,09%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intesa Sanpaolo
, che ottiene -2,67%. Telecom Italia
scende dell'1,99%. Calo deciso per Hera
, che segna un -1,87%. Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli
, che registra una flessione dell'1,40%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+11,03%), D'Amico
(+2,67%), Tamburi
(+2,33%) e doValue
(+2,17%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IREN
, che ottiene -3,46%. Sotto pressione Ferragamo
, con un forte ribasso del 3,06%. Soffre Maire
, che evidenzia una perdita dell'1,87%. Preda dei venditori SOL
, con un decremento dell'1,75%.