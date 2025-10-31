Mercati europei deboli, inflazione Eurozona rimane stabile vicina al target BCE

Amazon

(Teleborsa) -, che non agganciano i rialzi di Wall Street, spinti dal clima favorevole dopo i risultati oltre le attese di altri due grandi gruppi tecnologici statunitensi,, e dal nuovo accordo dicon Samsung, Hyundai e Sk Group per oltre 260 mila chip destinati a progetti di intelligenza artificiale in Corea del Sud.Sul, ina ottobre l'inflazione flash headline ha segnato incrementi di +0,2% m/m (come atteso e da +0,1% precedente) e di +2,1% a/a (come atteso e da +2,2% precedente), mentre quello core di +2,4% a/a (come a settembre e contro +2,3% atteso). Inad ottobre l'inflazione flash armonizzata ha registrato variazioni di -0,2% m/m (contro +0,1% atteso e +1,3% precedente) e di +1,3% a/a (contro +1,6% atteso e +1,8% precedente). L'inflazione armonizzata core ha rallentato di un decimo a +2,1% a/a.Per quanto riguarda le, con la BCE che non ha offerto spunti prospettici nuovi e la Fed che ha raffreddato le attese di un taglio a dicembre, il focus passa alla, che è attesa confermare il bank rate al 4% il prossimo 6 novembre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 60,97 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con ilche si posiziona al 3,40%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%, piccola perdita per, che scambia con un -0,59%, e tentenna, che cede lo 0,47%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 45.735 punti. Poco sotto la parità il(-0,22%); sale il(+1,18%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,32%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,27%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,32%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,09%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,67%.scende dell'1,99%. Calo deciso per, che segna un -1,87%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,03%),(+2,67%),(+2,33%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,46%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,06%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.