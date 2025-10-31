Poco mossa Wall Street, corre Amazon dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 47.376 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 6.819 punti, sui livelli della vigilia.Sulla parità il(+0,16%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,04%).(+3,59%) e(+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,19%),(-0,91%) e(-0,68%) sono tra i più venduti.Volache ha pubblicato utili trimestrali superiori alle stime, sostenuti da una ripresa dei margini al dettaglio e da una solida crescita della sua divisione cloud,, che ha visto il suo fatturato crescere del 20% (l'aumento più rapido dal 2022).Al top tra i(+10,46%),(+3,23%),(+2,18%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,46%),(+6,56%),(+5,60%) e(+4,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,66%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,62%.scende del 2,43%.