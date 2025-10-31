Poco mossa Wall Street, corre Amazon dopo i conti

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 47.376 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.819 punti, sui livelli della vigilia.
Sulla parità il Nasdaq 100
(+0,16%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100
(+0,04%). Beni di consumo secondari
(+3,59%) e energia
(+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori utilities
(-1,19%), materiali
(-0,91%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,68%) sono tra i più venduti.
Vola Amazon
che ha pubblicato utili trimestrali superiori alle stime, sostenuti da una ripresa dei margini al dettaglio e da una solida crescita della sua divisione cloud, Amazon Web Services
, che ha visto il suo fatturato crescere del 20% (l'aumento più rapido dal 2022).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amazon
(+10,46%), Chevron
(+3,23%), Verizon Communication
(+2,18%) e Amgen
(+0,92%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM
, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.
Seduta negativa per Microsoft
, che mostra una perdita dell'1,64%.
Sotto pressione United Health
, che accusa un calo dell'1,63%.
Scivola Visa
, con un netto svantaggio dell'1,53%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Amazon
(+10,46%), MicroStrategy Incorporated
(+6,56%), Atlassian
(+5,60%) e Marvell Technology
(+4,29%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DexCom
, che ottiene -13,39%.
In rosso Starbucks
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,66%.
Spicca la prestazione negativa di Broadcom
, che scende del 2,62%. CoStar
scende del 2,43%.