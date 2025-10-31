Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 18:47
25.832 +0,38%
Dow Jones 18:47
47.436 -0,18%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Poco mossa Wall Street, corre Amazon dopo i conti

Commento, Finanza
(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 47.376 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 6.819 punti, sui livelli della vigilia.

Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,16%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100 (+0,04%).

Beni di consumo secondari (+3,59%) e energia (+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori utilities (-1,19%), materiali (-0,91%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,68%) sono tra i più venduti.

Vola Amazon che ha pubblicato utili trimestrali superiori alle stime, sostenuti da una ripresa dei margini al dettaglio e da una solida crescita della sua divisione cloud, Amazon Web Services, che ha visto il suo fatturato crescere del 20% (l'aumento più rapido dal 2022).

Al top tra i giganti di Wall Street, Amazon (+10,46%), Chevron (+3,23%), Verizon Communication (+2,18%) e Amgen (+0,92%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.

Seduta negativa per Microsoft, che mostra una perdita dell'1,64%.

Sotto pressione United Health, che accusa un calo dell'1,63%.

Scivola Visa, con un netto svantaggio dell'1,53%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Amazon (+10,46%), MicroStrategy Incorporated (+6,56%), Atlassian (+5,60%) e Marvell Technology (+4,29%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DexCom, che ottiene -13,39%.

In rosso Starbucks, che evidenzia un deciso ribasso del 2,66%.

Spicca la prestazione negativa di Broadcom, che scende del 2,62%.

CoStar scende del 2,43%.
