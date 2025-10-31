TIP, Equita alza target price dopo monetizzazione di piccola quota Bending Spoons

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,30 euro) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la".Ieri Bending Spoons ha annunciato di aver completato un'operazione da 710 milioni di dollari che colloca la valutazione dell'azienda a 11 miliardi di dollari pre-money. L'operazione ha visto una parte di primario da 270 milioni di dollari e una parte di secondario da 440 milioni di dollari. A seguito dell'operazione, che valuta la stake del 3,3% di TIP in Bending Spoos intorno ai 300 milioni di euro, TIP ha emesso un comunicato per segnalare di avere partecipato all'operazione di secondario riducendo la propria quota di un 9% circa,TIP rimane esposta a Bending Spoons con una quota intorno al 3%, e un contributo al NAV di circa 285 milioni di euro, ossia il 14% del NAV aggiornato di Equita oggi a 12,5 euro per azione, la seconda posizione più significativa dopo. "Si tratta di un valore che posiziona quindi TIP comein questa fase di forte interesse per l'asset e di potenziale preparazione per una IPO", sottolineano gli analisti.Il titolo TIP, post aggiornamento relativo all'operazione Bending Spoons e alla revisione del target su, tratta con uno(media storica a 2 e 5 anni 29%/27%) e del 23% rispetto al target calcolato al prezzo di mercato delle partecipazioni quotate (media storica a 2 e 5 anni 16% e 17%).