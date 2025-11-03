Anav: "Stop a maxi tariffe ZTL a Roma dopo il Giubileo"

(Teleborsa) -, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di noleggio autobus con conducente, si oppone alla proroga delle maxi tariffe di accesso dei bus turistici alla ZTL B di Roma oltre il 6 gennaio 2026, termine fissatoper il Giubileo."Auna volta si vuole fare cassa a spese dei bus turistici con tariffe abnormi, fino a 720 euro per un permesso giornaliero, che Roma Capitale si era impegnata a mantenere in vigore per il solo anno giubilare" – dichiara Nicola, presidente ANAV."L’incremento deciso dalle ordinanze commissariali del 2024 ha già provocato un calo del 20% degli arrivi in autobus nei primi otto mesi dell’anno".chiede il ripristino delle tariffe ordinarie previste dal regolamento del 2018 e sollecita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad approvare il decreto sulle tariffe massime di accesso alle ZTL, atteso da oltre tre anni. «Serve un interventoimmediato per tutelare turismo e mobilità collettiva» – conclude Biscotti.