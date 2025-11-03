Ares, utile più che raddoppiato nel terzo trimestre. Verso record di fundraising annuale

Ares Management Corporation

(Teleborsa) -, uno dei più grandi gestori di investimenti alternativi leader a livello mondiale, ha comunicato che l'è stato di 288,9 milioni di dollari nel2025, rispetto ai 118,5 milioni di dollari dello stesso periodo 2024. Su base diluita, l'utile netto per azione di Classe A e azioni ordinarie senza diritto di voto è stato di 1,15 dollari (vs 0,55 dollari un anno fa)."Abbiamo registrato un, caratterizzato da solidi risultati finanziari, performance di qualità dei fondi, miglioramento della qualità del credito e un trimestre record di fundraising e aumento dell'attività di investimento su tutta la piattaforma" - ha dichiarato il- Prevediamo di superare significativamente il nostro precedente record annuale di raccolta fondi di 93 miliardi di dollari quest'anno, trainati dalla crescente ampiezza della domanda degli investitori attraverso le nostre diverse strategie di investimento e canali di distribuzione"."Le nostre solide attività di fundraising e investimento hanno sostenuto un aumento del 28% su base annua di AUM, FPAUM e commissioni di gestione nel terzo trimestre - ha dichiarato il CFO Jarrod Phillips - Grazie al miglioramento del clima nei nostri mercati e a una solida pipeline di investimenti, siamo ben posizionati per generare una crescita degli utili futuri, impiegando il nostro, che si attestava a 150 miliardi di dollari alla fine del terzo trimestre".