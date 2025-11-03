Milano 14:20
Clima, Ue: "freno di emergenza" sul target 2040
(Teleborsa) - Un "freno di emergenza" per modificare l’obiettivo climatico al 2040 in caso di carenze negli assorbimenti naturali di CO2: è la novità dell’ultima bozza di compromesso elaborata dalla presidenza danese dell’Ue, datata 2 novembre, in vista del Consiglio Ambiente di domani.

Il testo – riferisce ANSA – prevede la possibilità di "adeguare" il target se le rimozioni di carbonio da foreste e uso del suolo risultassero inferiori alle attese, senza compensazioni da altri settori economici. La proposta risponde alla richiesta francese di introdurre un meccanismo correttivo per ridurre fino al 3% l’obiettivo di taglio del 90% delle emissioni.

Il compromesso conferma anche una revisione biennale del target da parte della Commissione europea. Resta aperto il confronto sui crediti internazionali di carbonio, con Italia e Francia favorevoli ad anticiparne l’uso e ad aumentarne la quota.
