Clima, Ue: "freno di emergenza" sul target 2040

(Teleborsa) - Un "freno di emergenza
" per modificare l’obiettivo climatico al 2040
in caso di carenze negli assorbimenti naturali
di CO2
: è la novità dell’ultima bozza di compromesso elaborata dalla presidenza danese dell’Ue, datata 2 novembre, in vista del Consiglio Ambiente di domani.
Il testo – riferisce ANSA – prevede la possibilità di "adeguare" il target se le rimozioni di carbonio da foreste e uso del suolo risultassero inferiori alle attese, senza compensazioni da altri settori economici. La proposta risponde alla richiesta francese
di introdurre un meccanismo correttivo per ridurre fino al 3% l’obiettivo di taglio del 90% delle emissioni.
Il compromesso conferma anche una revisione biennale
del target da parte della Commissione europea
. Resta aperto il confronto sui crediti internazionali
di carbonio, con Italia e Francia favorevoli ad anticiparne l’uso e ad aumentarne la quota.