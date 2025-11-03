Da Websim by Intermonte due nuovi bond Fix to Inverse Floater con cedole mensili fino al 10% annuo

Societe Generale

(Teleborsa) - In un clima di progressivadella, per puntare sullo scenario di consensus e offrire un buon rendimento sia in un contesto di tassi in calo che stabili,– la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all’informazione e all’innovazione finanziaria – ha ideato due, il primo in euro, il secondo in dollari, entrambi emessi dacon una caratteristicaIl primo titolo è quotato sul mercatodi Borsa Italiana, è denominato in euro e prevede per il primo anno il pagamento di un, pagato mensilmente; a partire da ottobre 2026, lesaranno calcolate sulla base di un tasso variabile pari alla differenza tra il 6% e l’Euribor a tre mesi, con un massimo del 6% e un minimo dello 0%. Dalla fine del primo anno, e con cadenza annuale, l’emittente potrà optare per il rimborso anticipato discrezionale del titolo (cd callability), pagando il 100% del valore nominale oltre agli interessi relativi all’ultimo periodo di maturazione della cedola.Come il titolo in euro, anche quello in dollari è quotato sul mercato Euro TLX di Borsa Italiana e ha una durata di quindici anni. L’obbligazione prevede per i primi due anni il pagamento di un generoso, pagato mensilmente; da ottobre 2027 in poi, le cedole mensili saranno calcolate sulla base di un tasso variabile pari alla differenza tra il 7,25% e il Constant Maturity Swap a un anno – ovvero il tasso derivato dai, che riflette le aspettative sui tassi Usa a dodici mesi – con un massimo del 7,25% e un minimo dello 0%. In questo caso, il rimborso anticipato del titolo a discrezione dell’emittente sarà possibile solo a partire dalla fine del secondo anno, sempre con cadenza annuale, garantendo all’investitore un biennio di tasso fisso al 10%. Sia per il titolo in euro che per quello in dollari, nel caso in cui la callability non venisse esercitata, la scadenza naturale sarà nell’ottobre 2040, quando i bond pagheranno il 100% del nominale.Struttura e timing di entrambe le obbligazioni sono stati studiati da Websim per offrire agli investitori uno, in grado di intercettare le attuali condizioni di mercato e di massimizzare il rendimento al mutare del contesto, grazie ad una formula "inversa" rispetto ai tassi di riferimento.Per quanto riguarda il titolo in euro, il tasso fisso dell’8,5% consente, per il primo anno, unnettamente al di sopra dei valori dell’Euribor 3 mesi, cioè il tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dall’European Money Markets Institute, che approssima molto bene il tasso sui depositi della BCE, oggi pari al 2%. A partire dal secondo anno, grazie al meccanismo Inverse Floater, la cedola variabile sarà tanto più alta quanto più calerà il tasso Euribor 3M. Se, come da attese, quest’ultimo dovesse scendere all'1,75%, il tasso cedolare del bond salirebbe al 4,25%; se, invece, il tasso sui depositi rimanesse sul livello attuale del 2%, la cedola variabile si attesterebbe al 4%. Stesso principio per il titolo in dollari, che, dopo due anni di tasso fisso lordo del 10%, a partire dal terzo anno offrirà una cedola annuale variabile tanto maggiore quanto più calerà il CMS 1Y, indicatore che incorpora le previsioni sul futuro della politica monetaria statunitense: se, come da attese, i tassi di riferimento dovessero calare, la cedola salirebbe, e viceversa. Dunque, dopo un periodo di tassi fissi molto elevati (rispettivamente 8,5% e 10%), che permettono di incassare un ottimo rendimento in attesa di un eventuale cambio di scenario, entrambi i titoli aumenteranno la remunerazione in presenza di una discesa dei tassi. A questo si aggiunga il vantaggio della cedola mensile, una periodicità rara, in grado di garantire agli investitori un flusso cedolare continuativo e ravvicinato.Infine, ilpotrà sempre vendere i bond a prezzo di mercato, incassando il rateo maturato fino a quel momento. Ovviamente, il prezzo di vendita sarà legato a doppio filo all’andamento dei tassi d’interesse di riferimento: a parità di rischio emittente, un calo dei tassi porterebbe ad un apprezzamento del bond favorevole all’investitore, laddove un aumento dei tassi porterebbe ad un suo deprezzamento, con un rischio di perdita anche consistente sul capitale."È possibile che l’economia statunitense subisca un rallentamento per effetto dei dazi, con spinte inflattive che potrebbero venire in parte bilanciate dalla moderazione della componente energetica oltre che da quella affitti. Entro la fine del prossimo anno, la Federal Reserve è attesa ridurre i tassi dall’attuale 4-4,25% al 3-3,25%, ma l’aumento della componente trumpiana tra i membri del FOMC potrebbe portare a tagli ancora maggiori. In Area Euro, la BCE è attesa tenere i tassi fermi intorno al 2% per un periodo relativamente lungo, alla luce di una fase congiunturale di crescita bassa o, addirittura, come nel caso della Germania, prossima allo zero, insieme alla persistenza di moderate pressioni inflattive. Eventuali ulteriori tagli da 25-50 pb non sono però da escludere, soprattutto nel caso in cui la Moneta Unica dovesse rafforzarsi oltre quota 1,20 rispetto al dollaro al fine di supportare le esportazioni, già penalizzate dai dazi", ha commentato, Chief Global Strategist di Intermonte."La struttura di questa nuova doppia emissione è stata pensata da Websim per seguire da vicino quello che, secondo la view del mercato, sarà il comportamento dei tassi in funzione delle politiche monetarie di Fed e BCE. L’obiettivo è premiare subito gli investitori con una cedola fissa generosa, corrisposta su base mensile, per poi proteggere il rendimento collegandolo all’andamento dell’Euribor 3M e del CMS 1Y, in forma inversa. Entrambe le obbligazioni prevedono una cedola fissa iniziale il cui ammontare e periodicità sono difficilmente reperibili in altri strumenti con emittente investment grade", ha aggiunto, Responsabile Soluzioni di Investimento di Websim by Intermonte.