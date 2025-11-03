Dexelance, acquistate azioni proprie per 45 mila euro

Dexelance

Gruppo dell'arredamento di alta gamma

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento, ha comunicato di avertra il 27 e il 31 ottobre 2025, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente(pari allo 0,027% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,1122 euro per unpari aA seguito delle operazioni finora effettuate, al 31 ottobre Dexelance deteneva 447.319 azioni proprie, pari all'1,661% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance delcon i prezzi allineati a 6,1 euro.