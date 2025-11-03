Digital Asset, Solana guida gli afflussi settimanali mentre il mercato resta cauto dopo le parole di Powell

(Teleborsa) - Glihanno registrato deflussi per un totale di 360 milioni di dollari la scorsa settimana. Gli investitori hanno interpretatole dichiarazioni del, come un’indicazione che un ulteriore taglio dei tassi a dicembre non sia affatto garantito. Questa posizione, unita alla mancanza di pubblicazioni di dati economici rilevanti statunitensi, sembra aver lasciato gliinvestitori in una situazione di incertezza. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Glisusono stati gli unici tra i principali asset digitali a registrare deflussi significativi la scorsa settimana, per un totale di 946 milioni di dollari. Nonostante il recente taglio dei tassi d’interesse, spiega l'analista James Butterfill, Head of Research di CoinShares, i commenti di Jerome Powell sono stati recepiti come un invito alla prudenza, influenzando negativamente gli afflussi in Bitcoin, che si conferma l’asset digitale più sensibile alle decisioni di politica monetaria.ha registrato afflussi per un totale di 421 milioni di dollari la scorsa settimana, il secondo valore più alto mai registrato, con flussi diretti principalmente verso i nuovi ETF statunitensi di recente lancio, portando gli afflussi da inizio anno a 3,3 miliardi di dollari. Ancheha registrato afflussi per un totale di 57,6 milioni nella settimana, sebbene i flussi giornalieri abbiano evidenziato un sentiment contrastante da parte degli investitori., il sentiment negativo si è concentrato principalmente negli Stati Uniti, che hanno registrato deflussi per un totale di 439 milioni di dollari. Questo è stato parzialmente compensato da afflussi provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, pari rispettivamente a 32 milioni e 30,8 milioni.