doValue, Equita alza il target price

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo doValue
che passa di mano in progresso dello 0,37%.
Gli analisti di Equita
hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo doValue a 2,70 euro incrementandolo dell'8%. Il giudizio è stato confermato a "Hold"
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di doValue
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,661 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,807. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,607.