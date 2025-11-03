Milano 15:17
doValue, Equita alza il target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo doValue che passa di mano in progresso dello 0,37%.

Gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo doValue a 2,70 euro incrementandolo dell'8%. Il giudizio è stato confermato a "Hold"

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Il quadro tecnico di doValue suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,661 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,807. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,607.
