Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca tedesca
, che lievita dell'1,81%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Commerzbank
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 31,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)