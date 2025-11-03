Intesa Sanpaolo, completata fusione della controllata in Romania con First Bank

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - A un anno dall'annuncio dell'- dopo l'ok della Banca Nazionale di Romania e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese - hadella banca nella propria controllata, Intesa Sanpaolo Bank Romania.Da oggi, riporta un comunicato, i due istituti "opereranno sotto un unico marchio rafforzando la posizione della banca nel mercato locale e segnando una nuova tappa nella"."La fusione di First Bank in Intesa Sanpaolo Bank Romania rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in Centro-Est Europa; riflette la fiducia di Intesa Sanpaolo nele il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Paese. Siamo orgogliosi di mettere a frutto l'esperienza, l'innovazione e i valori del nostro Gruppo per supportare la crescita sostenibile della Romania, lavorando a fianco di persone, imprese e istituzioni per costruire un futuro sempre più inclusivo", ha dichiarato, Responsabile della Divisione Banche Internazionali del Gruppo Intesa Sanpaolo.I clienti della banca che nasce a valle della fusione, sottolinea il comunicato, potranno da subito beneficiare "di una rete ampliata e di un'infrastruttura solida che contanelle reti Intesa Sanpaolo Bank Romania ed Euronet; di una migliore esperienza digitale grazie a servizi bancari più rapidi attraverso piattaforme online e app mobile, che consentono una gestione efficiente e sicura di conti, pagamenti e prodotti finanziari; di prodotti e servizi all'avanguardia grazie a soluzioni finanziarie competitive per clienti retail, Pmi e aziende".La nuova Intesa Sanpaolo Bank Romania, con un attivo totale pari a circa 3,1 miliardi di euro, 170.000 clienti e oltre 1.110 dipendenti, è parte di uno dei principali gruppi bancari in Europa che conta, a sua volta, 21,5 milioni di clienti e una presenza strategica in 12 paesi dell'Europa centrale e orientale e in Egitto.