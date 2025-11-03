Loews, l'utile sale a 504 milioni di dollari nel terzo trimestre 2025

Loews Corporation

CNA Financial Corporation

(Teleborsa) -, società statunitense diversificata con attività nei settori assicurativo, energetico, alberghiero e degli imballaggi, ha registrato undi 504 milioni di dollari, pari a 2,43 dollari per azione, neldel 2025, rispetto ai 401 milioni di dollari, pari a 1,82 dollari per azione, del terzo trimestre del 2024.L'utile netto diattribuibile a Loews è aumentato del 43% su base annua grazie al miglioramento dei risultati di sottoscrizione del ramo danni, trainato da minori perdite da catastrofe, migliori risultati di sottoscrizione sottostante e maggiori proventi netti da investimenti.I risultati del terzo trimestre disono migliorati su base annua principalmente grazie ai maggiori proventi azionari derivanti dalle joint venture Universal Orlando Resort. I risultati del segmentosono diminuiti su base annua a causa dei minori proventi da investimenti derivanti dal portafoglio di trading della società madre.