Loews, l'utile sale a 504 milioni di dollari nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - Loews Corporation
, società statunitense diversificata con attività nei settori assicurativo, energetico, alberghiero e degli imballaggi, ha registrato un utile netto
di 504 milioni di dollari, pari a 2,43 dollari per azione, nel terzo trimestre
del 2025, rispetto ai 401 milioni di dollari, pari a 1,82 dollari per azione, del terzo trimestre del 2024.
L'utile netto di CNA Financial Corporation
attribuibile a Loews è aumentato del 43% su base annua grazie al miglioramento dei risultati di sottoscrizione del ramo danni, trainato da minori perdite da catastrofe, migliori risultati di sottoscrizione sottostante e maggiori proventi netti da investimenti.
I risultati del terzo trimestre di Loews Hotels
sono migliorati su base annua principalmente grazie ai maggiori proventi azionari derivanti dalle joint venture Universal Orlando Resort. I risultati del segmento Corporate
sono diminuiti su base annua a causa dei minori proventi da investimenti derivanti dal portafoglio di trading della società madre.