Mercati europei deboli. A Milano brilla A2A

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la seduta finanziaria delle borse europee
, così come per Piazza Affari. Sul fronte macro, il settore manifatturiero della zona euro
ristagna a ottobre, secondo gli indicatori PMI che citano la debole domanda. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.003,4 dollari l'oncia.
Anche in questa settimana, saranno protagoniste le banche centrali
, dopo la Fed, BCE e BoJ, la scorsa ottava. La Riksbank
svedese annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse, mercoledì, mentre il giorno dopo (giovedì) sarà il turno della Bank of England
. Sostanzialmente stabile l'S&P-500
sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,15%.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,153. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,61%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dello 0,73%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato -0,16%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,14%). Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 45.845 punti, sui livelli della vigilia.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza A2A
(+7,21%) spinta dal doppio upgrade di Morgan Stanley. Bene, inoltre, Leonardo
(+2,36%), Italgas
(+2,31%) e Tenaris
(+2,14%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Campari
, che ha chiuso a -2,42%.
Preda dei venditori Telecom Italia
, con un decremento del 2,33%.
Si concentrano le vendite su Ferrari
, che soffre un calo dell'1,96%.
Vendite su Amplifon
, che registra un ribasso dell'1,76%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, BFF Bank
(+4,21%), Acea
(+2,47%), RCS
(+1,55%) e Banca Generali
(+1,27%).
Dal lato dei ribassi, Reply
mostra una perdita del 2,30%.
Sotto pressione Alerion Clean Power
che accusa un calo del 2,19%.