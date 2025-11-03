Milano 17:35
43.223 +0,11%
Nasdaq 18:21
26.008 +0,58%
Dow Jones 18:21
47.426 -0,29%
Londra 17:35
9.701 -0,16%
Francoforte 17:35
24.132 +0,73%

Mercati europei deboli. A Milano brilla A2A

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la seduta finanziaria delle borse europee, così come per Piazza Affari. Sul fronte macro, il settore manifatturiero della zona euro ristagna a ottobre, secondo gli indicatori PMI che citano la debole domanda. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.003,4 dollari l'oncia.

Anche in questa settimana, saranno protagoniste le banche centrali, dopo la Fed, BCE e BoJ, la scorsa ottava. La Riksbank svedese annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse, mercoledì, mentre il giorno dopo (giovedì) sarà il turno della Bank of England. Sostanzialmente stabile l'S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,15%.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,153. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,61%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,73%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato -0,16%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,14%). Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 45.845 punti, sui livelli della vigilia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza A2A (+7,21%) spinta dal doppio upgrade di Morgan Stanley. Bene, inoltre, Leonardo (+2,36%), Italgas (+2,31%) e Tenaris (+2,14%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Campari, che ha chiuso a -2,42%.

Preda dei venditori Telecom Italia, con un decremento del 2,33%.

Si concentrano le vendite su Ferrari, che soffre un calo dell'1,96%.

Vendite su Amplifon, che registra un ribasso dell'1,76%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, BFF Bank (+4,21%), Acea (+2,47%), RCS (+1,55%) e Banca Generali (+1,27%).

Dal lato dei ribassi, Reply mostra una perdita del 2,30%.

Sotto pressione Alerion Clean Power che accusa un calo del 2,19%.
