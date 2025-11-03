Mercati europei deboli. A Milano brilla A2A

oro

(Teleborsa) -, così come per Piazza Affari. Sul fronte macro, ilristagna a ottobre, secondo gli indicatori PMI che citano la debole domanda. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.003,4 dollari l'oncia.Anche in questa settimana, saranno, dopo la Fed, BCE e BoJ, la scorsa ottava. Lasvedese annuncerà la sua ultima decisione sui tassi di interesse, mercoledì, mentre il giorno dopo (giovedì) sarà il turno della. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,15%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,153. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,61%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,73%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,16%, e resta vicino alla parità(-0,14%). Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 45.845 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+7,21%) spinta dal doppio upgrade di Morgan Stanley. Bene, inoltre,(+2,36%),(+2,31%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.di Milano,(+4,21%),(+2,47%),(+1,55%) e(+1,27%).Dal lato dei ribassi,mostra una perdita del 2,30%.Sotto pressioneche accusa un calo del 2,19%.