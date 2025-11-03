Milano 16:12
43.230 +0,13%
Nasdaq 16:12
26.005 +0,57%
Dow Jones 16:12
47.394 -0,36%
Londra 16:12
9.706 -0,12%
Francoforte 16:12
24.156 +0,82%

Piazza Affari: andamento negativo per Alerion Clean Power

Ribasso composto e controllato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che presenta una flessione del 3,16% sui valori precedenti.
