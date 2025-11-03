Milano 12:12
43.472 +0,69%
Nasdaq 31-ott
25.858 0,00%
Dow Jones 31-ott
47.563 +0,09%
Londra 12:12
9.730 +0,13%
Francoforte 12:12
24.246 +1,20%

PostNL, amplia perdita a 23 milioni euro nel 3° trimestre

Finanza
PostNL, amplia perdita a 23 milioni euro nel 3° trimestre
(Teleborsa) - L'operatore postale olandese PostNL ha chiuso il terzo trimestre con una perdita più ampia del previsto, a causa di costi più elevati e del calo dei volumi di posta, che hanno più che controbilanciato la modesta crescita dei pacchi. La società ha riportato una perdita di 23 milioni di euro, rispetto ai 19 milioni dell'anno prima.

Tuttavia, i ricavi sono in leggero aumento a 762 milioni di euro dai 756 milioni di euro dell’anno precedente, mentre l’EBIT normalizzato ha evidenziato una perdita di 21 milioni di euro rispetto a una perdita di 18 milioni di euro dell’anno precedente.

Il flusso di cassa libero è migliorato a un valore negativo di 18 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 68 milioni di euro nello stesso trimestre del 2024.

Per i primi nove mesi del 2025, PostNL ha riportato ricavi per 2,35 miliardi di euro, rispetto ai 2,32 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno scorso. L’EBIT normalizzato da inizio anno è sceso a una perdita di 26 milioni di euro da una perdita di 9 milioni di euro precedente. L'utile complessivo totale per il periodo evidenzia una perdita di 60 milioni di euro dai -26 milioni di euro del 2024.

I volumi dei pacchi sono aumentati dell’1% nel trimestre, trainati da una crescita del 5% dei clienti internazionali, mentre i volumi nazionali sono rimasti stabili. I ricavi del segmento Pacchi sono saliti a 581 milioni di euro dai 575 milioni di euro, e l’EBIT normalizzato è sceso a 4 milioni di euro da 6 milioni di euro.
Condividi
```