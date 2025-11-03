PostNL, amplia perdita a 23 milioni euro nel 3° trimestre

(Teleborsa) - L'operatore postale olandese PostNL
ha chiuso il terzo trimestre con una perdita più ampia del previsto
, a causa di costi più elevati e del calo dei volumi di posta, che hanno più che controbilanciato la modesta crescita dei pacchi. La società ha riportato una perdita di 23 milioni di euro
, rispetto ai 19 milioni dell'anno prima.
Tuttavia, i ricavi sono in leggero aumento a 762 milioni di euro
dai 756 milioni di euro dell’anno precedente, mentre l’EBIT normalizzato ha evidenziato una perdita di 21 milioni di euro rispetto a una perdita di 18 milioni di euro dell’anno precedente.
Il flusso di cassa libero
è migliorato a un valore negativo di 18 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 68 milioni di euro nello stesso trimestre del 2024. Per i primi nove mesi del 2025
, PostNL ha riportato ricavi per 2,35 miliardi di euro
, rispetto ai 2,32 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno scorso. L’EBIT normalizzato
da inizio anno è sceso a una perdita di 26 milioni
di euro da una perdita di 9 milioni di euro precedente. L'utile complessivo totale per il periodo evidenzia una perdita di 60 milioni di euro dai -26 milioni di euro del 2024.I volumi dei pacchi sono aumentati dell’1
% nel trimestre, trainati da una crescita del 5% dei clienti internazionali, mentre i volumi nazionali sono rimasti stabili. I ricavi del segmento Pacchi sono saliti a 581 milioni
di euro dai 575 milioni di euro, e l’EBIT normalizzato è sceso a 4 milioni di euro da 6 milioni di euro.