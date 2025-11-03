Milano 17:35
Private capital, nasce Hermes Capital Holding guidata da Matteo Tommasini

(Teleborsa) - Hermes Capital Holding, nuova realtà nel panorama del private capital italiano, ha avviato la propria attività con la missione di sostenere la crescita delle imprese attraverso strumenti di private equity, private debt e finanza straordinaria. La società opera come società di investimento e di partecipazioni - grazie a capitali propri, anche in corso di raccolta, ed esterni -, coordinando e promuovendo iniziative nel private capital con un approccio selettivo e una forte attenzione alla qualità dei progetti.

Le principali aree di attività sono Private Equity (investimenti in PMI e realtà ad alto potenziale, con focus su crescita, innovazione e internazionalizzazione), Private Debt (strumenti di finanziamento flessibili a supporto di progetti industriali e di espansione) e Finanza Straordinaria (advisory e soluzioni personalizzate per operazioni di M&A, riorganizzazione e capital raising).

Con sedi a Milano, Roma e Napoli, Hermes Capital Holding si presenta come una piattaforma indipendente, in grado di dialogare con banche, fondi, family office e investitori istituzionali, contribuendo attivamente al rilancio e al consolidamento del tessuto imprenditoriale italiano.

Oggi la società ha un CdA di 3 componenti e 5 figure operative, ma punta ad acquisire una piccola società di advisory per arrivare a una quindicina di persone, ha detto a Teleborsa l'imprenditore Matteo Tommasini, alla guida della società. Tommasini ha lavorato negli ultimi due anni per Grimaldi Alliance, mentre in precedenza ha avuto esperienze presso IGI Investimenti Group a Milano e Morgan Stanley a Londra.
