Private capital, nasce Hermes Capital Holding guidata da Matteo Tommasini

(Teleborsa) -, nuova realtà nel panorama del private capital italiano, hacon la missione di sostenere la crescita delle imprese attraverso strumenti di private equity, private debt e finanza straordinaria. La società opera come società di investimento e di partecipazioni - grazie a capitali propri, anche in corso di raccolta, ed esterni -, coordinando e promuovendo iniziative nel private capital con un approccio selettivo e una forte attenzione alla qualità dei progetti.Le principali aree di attività sono(investimenti in PMI e realtà ad alto potenziale, con focus su crescita, innovazione e internazionalizzazione),(strumenti di finanziamento flessibili a supporto di progetti industriali e di espansione) e(advisory e soluzioni personalizzate per operazioni di M&A, riorganizzazione e capital raising).Con, Hermes Capital Holding si presenta come una piattaforma indipendente, in grado di dialogare con banche, fondi, family office e investitori istituzionali, contribuendo attivamente al rilancio e al consolidamento del tessuto imprenditoriale italiano.Oggi la società ha un CdA di 3 componenti e 5 figure operative, maper arrivare a una quindicina di persone, ha detto a Teleborsa l', alla guida della società. Tommasini ha lavorato negli ultimi due anni per Grimaldi Alliance, mentre in precedenza ha avuto esperienze presso IGI Investimenti Group a Milano ea Londra.