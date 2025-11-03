Ryanair: utili crescono più delle attese nel 2° trimestre, traffico semestre +3%

Ryanair

(Teleborsa) -ha chiuso ildell'anno con undi euro, che portadi euro, inrispetto allìanno prima, grazie all'ottimo andamento del traffico durante il periodo di Pasqua., portando laper un totale di, mentre legrazie ad u buon periodo pasquale ed alla ripresa tariffaria del secondo trimestre. In crescita anche i ricavi ancillari, che fanno segnare un +6% a 2,91 miliardi di euro, mentre l'aumento dei costi è stato molto contenuto per un +4% a 6,96 miliardi di euro (+1% per passeggero)."Continuiamo ache Ursula von der Leyen (e la sua) non abbiano, negli ultimi 14 mesi, per migliorare la competitività europea, disattendendo le raccomandazioni del Rapporto Draghi del settembre 2024", ha affermato il, che ricorda "le compagnie aeree europee hanno chiestoin materia di ambiente e tasse" e sollecitatoche la Commissione europea non si decide ad attuare.Ryanair, raggiungendo i(in precedenza 206 milioni), grazie alle consegne anticipate di Boeing e alla forte domanda del primo semestre". Quanto all'outlook, la compagnia low cost, prevedendo di "recuperare completamente il calo tariffario del 7% registrato lo scorso anno, il che dovrebbe portare a una ragionevole crescita dell'utile netto nell'anno fiscale 2026", ma ricordando che "il risultato finale dell'anno fiscale 2026 rimane, tra cui l'escalation del conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, gli shock macroeconomici e qualsiasi ulteriore impatto dei ripetuti scioperi e della cattiva gestione degli aeroporti in Europa".