Sabaf acquista azioni proprie, conclude il programma e avvia un nuovo buyback

(Teleborsa) -ha reso noto che il, avviato il 19 dicembre 2024, si èil 31 ottobre 2025. Nel periodo dal 27 al 31 ottobre 2025, sono state acquistate 3.496 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,8480 euro per azione, per un controvalore di 48.467,24 euro.Durante l'intera durata del programma (19 dicembre 2024 – 31 ottobre 2025), Sabaf ha acquistato complessivamente 115.468 azioni ad un prezzo medio di 14,5823 euro per azione, con un investimento totale di 1.681.907,81 euro. Alla data del 31 ottobre 2025, Sabaf detiene un totale di 254.082 azioni proprie, corrispondenti al 2,003% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni Sabaf.La Società ha comunicato inoltre l', approvato dall'assemblea del 29 aprile 2025. Le caratteristiche principali del Piano sono le seguenti:Sabaf ha affidato a Equita SIM il mandato per coordinare ed eseguire il programma di acquisto, che potrà essere svolto con discrezionalità e indipendenza da parte della società, anche parzialmente, modificato o revocato in qualsiasi momento con comunicazione al mercato.Nel frattempo, a Piazza Affari, discreta la performance del, che si attesta a 14 euro, in lieve aumento dello 0,36%.