SM Energy e Civitas Resources si fondono in operazione da 12,8 miliardi di dollari

SM Energy

Civitas Resources

(Teleborsa) -hanno stipulato unche prevede una. Ogni azione ordinaria di Civitas sarà scambiata con 1,45 azioni ordinarie di SM Energy. Il valore della società risultante dalla fusione, pari a circa 12,8 miliardi di dollari, è comprensivo dell'indebitamento netto di ciascuna società.La società risultante dalla fusione avrà un portafoglio di prim'ordine di circa 823.000 acri netti, con la. La generazione di free cash flow pro-forma per l'intero anno 2025, stimata in oltre 1,4 miliardi di dollari, consente rendimenti di capitale sostenuti e l'aumento della capitalizzazione di mercato aumenta la liquidità commerciale, con una maggiore attrattività per gli investimenti."Questa integrazione strategica crea un'con una scala più ampia, numerose sinergie a valore aggiunto e un significativo free cash flow, generando un valore superiore per gli azionisti", ha detto Herb Vogel, CEO di SM Energy.Gli azionisti di Civitas riceveranno 1,45 azioni ordinarie di SM Energy al closing. Dopo il closing, la societàcome SM Energy. Al completamento dell'operazione, gli azionisti di SM Energy deterranno circa il 48% della società risultante dalla fusione e gli azionisti di Civitas deterranno circa il 52% su base completamente diluita.