UE approva sostegno italiano da 219 milioni di euro per cleantech nel Lazio
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 219 milioni di euro a sostegno della capacità produttiva, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal, nella regione Lazio. Questa misura contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

Nell'ambito del regime, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. Il regime sarà aperto a tutte le imprese che realizzano investimenti che aumentano la capacità produttiva per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nonché la produzione dei principali componenti specifici di tali tecnologie. Il regime include anche aiuti per la produzione di materie prime critiche nuove o recuperate, necessarie per i prodotti finali o i principali componenti specifici.
