Milano
3-nov
43.223
0,00%
Nasdaq
3-nov
25.973
+0,44%
Dow Jones
3-nov
47.337
-0,48%
Londra
3-nov
9.701
0,00%
Francoforte
3-nov
24.132
0,00%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 08.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Appuntamenti macroeconomici del 4 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 4 novembre 2025
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
Calendar
,
Macroeconomia
04 novembre 2025 - 08.10
(Teleborsa) -
Martedì 04/11/2025
01:30
Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,5 punti)
09:00
Spagna
: Disoccupazione (atteso 5,2K unità; preced. -4,8K unità)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Appuntamenti macroeconomici dell'8 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 10 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 28 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 14 ottobre 2025
Argomenti trattati
Giappone
(57)
·
Spagna
(41)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 9 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 22 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 17 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 7 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 23 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 novembre 2025
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto