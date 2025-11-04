Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 4 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Martedì 04/11/2025
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,5 punti)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 5,2K unità; preced. -4,8K unità)


