BF, PM&Partners e Armònia acquisiscono la maggioranza della controllata BIA

(Teleborsa) -, attraverso il fondo PM&Partners III, ha siglato unper l’acquisizione della maggioranza di, azienda leader in Europa nella produzione e commercializzazione di, con una forte presenza in Italia, Francia e Spagna e specializzazione nei segmenti gluten free e biologico.L’operazione sarà realizzata in partnership con, che affiancherà PM&Partners nel progetto di sviluppo. L’attuale azionista di controllo, BF Agroindustriale (società del gruppoholding attiva nel settore agricolo), insieme a, reinvestirà nell’operazione mantenendo rispettivamente il 10% e il 5% del capitale.Sotto la gestione di BF, BIA ha registrato una forte crescita, conpassati da 33 milioni nel 2021 a 48 milioni nel 2024 e undi circa 7 milioni di euro, grazie agli investimenti produttivi, all’espansione commerciale e all’innovazione di prodotto."Siamo orgogliosi dell’ingresso nel capitale sociale di BIA di investitori qualificati come PM&Partners e Armònia che favoriranno il consolidamento di BIA come leader nella produzione e commercializzazione del cous cous e contestualmente consentirà al Gruppo BF di proseguire gli investimenti nelle filiere alimentari strategiche e con la migliore marginalità attraverso ulteriori operazioni di M&A", ha commentato, Presidente di BF., Managing Partner di PM&Partners, ha aggiunto: "BIA è un’azienda con un posizionamento solido e distintivo in un mercato in crescita, guidata da un management team di grande qualità. L’investimento di PM&Partners, con Armònia come coinvestitore, ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di BIA anche attraverso operazioni di crescita per linee esterne, facendo leva su una base clienticonsolidata in Italia e all’estero. La società continuerà a offrire prodotti di alta qualità e investiremo nella ricerca di soluzioni ad alto valore aggiunto, supportati da una piattaforma produttiva all’avanguardia"."Siamo lieti di affiancare BIA in questa nuova fase di crescita insieme a PM & Partners. L’operazione conferma l’impegno di Armònia nel sostenere realtà industriali italiane di eccellenza e nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle filiere agroalimentari", ha affermato, Amministratore Delegato di Armònia.