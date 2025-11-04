Milano 13:22
42.864 -0,83%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 13:22
9.649 -0,54%
Francoforte 13:21
23.795 -1,40%

Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite: accelera Ferrari dopo i conti

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori.

A Milano corre Ferrari dopo la pubblicazione dei conti che hanno battuto le attese con ricavi netti pari a 1,77 miliardi di euro, in aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente, e l’EBITDA che ha raggiunto 670 milioni di euro (+5%), con un margine del 37,9%. La Casa di Maranello ha quindi rivisto al rialzo la guidance 2025, prevedendo ricavi superiori a 7,1 miliardi di euro e un EBITDA oltre 2,72 miliardi con margine sopra il 38%.

Bene anche Moncler dopo che un incoraggiante terzo trimestre ha convinto Barclays ad assumere un atteggiamento un po' più costruttivo nei confronti del settore del lusso europeo. La stagione dei risultati del terzo trimestre per i marchi del soft luxury (LVMH, Kering, Hermès, Moncler e Ferragamo) ha rassicurato gli analisti sul fatto che il ciclo di declassamento sia ormai alle spalle e che le stime per il 2026 siano corrette.

Infine, in positivo anche Campari che rimbalza dopo il calo registrato nella giornata di ieri a seguito della notizia relativa al sequestro di parte delle azioni dell'azionista di maggioranza Lagfin.

Lieve calo dell'euro / dollaro USA, che scende a quota 1,149. L'Oro è sostanzialmente stabile su 3.995,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,16 dollari per barile, in calo dell'1,46%.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%.

Tra gli indici di Eurolandia vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell'1,36%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,57%, e seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dell'1,19%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,82%) e si attesta su 42.868 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,85%, continuando la seduta a 45.454 punti.

In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-1,07%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star (-0,89%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Ferrari, che segna un forte rialzo del 2,77%.

Campari avanza dell'1,66%.

Sostanzialmente tonico Lottomatica, che registra una plusvalenza dello 0,75%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.

Sotto pressione Prysmian, che accusa un calo del 2,65%.

Scivola Stellantis, con un netto svantaggio del 2,25%.

In rosso STMicroelectronics, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Italmobiliare (+0,77%) e Zignago Vetro (+0,54%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.

Spicca la prestazione negativa di doValue, che scende del 2,65%.

SOL scende del 2,50%.

Calo deciso per Moltiply Group, che segna un -2,26%.
