Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite: accelera Ferrari dopo i conti

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente
. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori.
A Milano corre Ferrari
dopo la pubblicazione dei conti
che hanno battuto le attese
con ricavi netti
pari a 1,77 miliardi di euro, in aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente, e l’EBITDA
che ha raggiunto 670 milioni di euro (+5%), con un margine del 37,9%. La Casa di Maranello ha quindi rivisto al rialzo la guidance 2025
, prevedendo ricavi superiori a 7,1 miliardi di euro e un EBITDA oltre 2,72 miliardi con margine sopra il 38%.
Bene anche Moncler
dopo che un incoraggiante terzo trimestre ha convinto Barclays ad assumere un atteggiamento un po' più costruttivo nei confronti del settore del lusso europeo
. La stagione dei risultati del terzo trimestre
per i marchi del soft luxury (LVMH, Kering, Hermès, Moncler e Ferragamo) ha rassicurato gli analisti sul fatto che il ciclo di declassamento sia ormai alle spalle e che le stime per il 2026 siano corrette.
Infine, in positivo anche Campari
che rimbalza dopo il calo registrato nella giornata di ieri a seguito della notizia relativa al sequestro di parte delle azioni
dell'azionista di maggioranza Lagfin
.
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,149. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 3.995,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,16 dollari per barile, in calo dell'1,46%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dell'1,36%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,57%, e seduta negativa per Parigi
, che mostra una perdita dell'1,19%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-0,82%) e si attesta su 42.868 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde lo 0,85%, continuando la seduta a 45.454 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,07%); con analoga direzione, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,89%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben comprata Ferrari
, che segna un forte rialzo del 2,77%. Campari
avanza dell'1,66%.
Sostanzialmente tonico Lottomatica
, che registra una plusvalenza dello 0,75%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.
Sotto pressione Prysmian
, che accusa un calo del 2,65%.
Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio del 2,25%.
In rosso STMicroelectronics
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Italmobiliare
(+0,77%) e Zignago Vetro
(+0,54%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.
Spicca la prestazione negativa di doValue
, che scende del 2,65%. SOL
scende del 2,50%.
Calo deciso per Moltiply Group
, che segna un -2,26%.