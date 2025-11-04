Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Giù Tokyo insieme al resto dell'Asia

Il listino giapponese riparte debole dopo la chiusura, la vigilia, per festività

(Teleborsa) - La borsa di Tokyo termina in calo la prima seduta della settimana, dopo essere rimasta chiusa per festività nazionale, la vigilia. Il listino giapponese ha seguito la chiusura a due velocità di Wall Street, da un lato sostenuta dai titoli dell’AI mentre dall'altro frenata dalla cautela degli investitori in attesa di conoscere i numeri del settore privato per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense.

L'indice nipponico Nikkei 225 accusa un ribasso dell'1,68%; sulla stessa linea, in rosso Shenzhen (-2,29%).

Negativo Hong Kong (-1,43%); poco sopra la parità Seul (+0,5%).

In lieve ribasso Mumbai (-0,59%); senza direzione Sydney (-0,01%).

Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta in ribasso dello 0,38%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,06%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,67%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.
