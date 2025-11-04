Giù Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - La borsa di Tokyo
termina in calo la prima seduta della settimana, dopo essere rimasta chiusa per festività nazionale, la vigilia. Il listino giapponese ha seguito la chiusura a due velocità di Wall Street, da un lato sostenuta dai titoli dell’AI mentre dall'altro frenata dalla cautela degli investitori in attesa di conoscere i numeri del settore privato per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense.
L'indice nipponico Nikkei 225
accusa un ribasso dell'1,68%; sulla stessa linea, in rosso Shenzhen
(-2,29%).
Negativo Hong Kong
(-1,43%); poco sopra la parità Seul
(+0,5%).
In lieve ribasso Mumbai
(-0,59%); senza direzione Sydney
(-0,01%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che tratta in ribasso dello 0,38%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,06%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile +0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,67%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,74%.