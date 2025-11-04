In rosso i listini europei, tonfo di Buzzi a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari
, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,15. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.993,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,05 dollari per barile, in netto calo dell'1,64%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +83 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%. Tra i listini europei
pesante Francoforte
, che segna una discesa di ben -1,78 punti percentuali, spicca la prestazione negativa di Londra
, che scende dell'1,21%, e seduta negativa per Parigi
, che scende dell'1,68%.
A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB
che accusa un ribasso dell'1,54%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 45.135 punti, ritracciando dell'1,55%.
Depresso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,61%); sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star
(-1,31%). Maglia rosa
tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Campari
ottiene un +1,19%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi
, che ottiene -4,59%. Prysmian
scende del 3,10%.
Calo deciso per STMicroelectronics
, che segna un -3,05%.
Sotto pressione Banca Mediolanum
, con un forte ribasso del 2,67%. Unica maglia rosa
tra i titoli del FTSE MidCap, Avio
raggiunge un +0,97%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su SOL
, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.
Soffre BFF Bank
, che evidenzia una perdita del 2,84%.
Preda dei venditori Moltiply Group
, con un decremento del 2,58%.
Si concentrano le vendite su OVS
, che soffre un calo del 2,57%.