Milano 11:49
42.704 -1,20%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 11:49
9.614 -0,90%
Francoforte 11:49
23.782 -1,45%

In rosso i listini europei, tonfo di Buzzi a Piazza Affari

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,15. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.993,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 60,05 dollari per barile, in netto calo dell'1,64%.

Lo Spread peggiora, toccando i +83 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,40%.

Tra i listini europei pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -1,78 punti percentuali, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell'1,21%, e seduta negativa per Parigi, che scende dell'1,68%.

A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,54%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 45.135 punti, ritracciando dell'1,55%.

Depresso il FTSE Italia Mid Cap (-1,61%); sulla stessa linea, in rosso il FTSE Italia Star (-1,31%).

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Campari ottiene un +1,19%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi, che ottiene -4,59%.

Prysmian scende del 3,10%.

Calo deciso per STMicroelectronics, che segna un -3,05%.

Sotto pressione Banca Mediolanum, con un forte ribasso del 2,67%.

Unica maglia rosa tra i titoli del FTSE MidCap, Avio raggiunge un +0,97%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su SOL, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.

Soffre BFF Bank, che evidenzia una perdita del 2,84%.

Preda dei venditori Moltiply Group, con un decremento del 2,58%.

Si concentrano le vendite su OVS, che soffre un calo del 2,57%.
