Pfizer, risultati in calo nel 3Q25 ma alza guidance su utile per azione FY25
(Teleborsa) - Pfizer ha registrato un utile inferiore nel terzo trimestre 2025, a causa del continuo calo della domanda del suo vaccino contro il Covid-19 e del suo farmaco antivirale.

L'azienda farmaceutica ha registrato un utile netto di 3,54 miliardi di dollari, pari a 62 centesimi per azione, in calo del 21% rispetto ai 4,47 miliardi, pari a 78 centesimi per azione, dell'anno precedente.

L'utile rettificato è stato di 87 centesimi per azione, in calo del 18%. Gli analisti si aspettavano 63 centesimi, secondo FactSet.

Le vendite sono scese del 6% a 16,65 miliardi di dollari, da 17,7 miliardi. Wall Street si aspettava 16,5 miliardi.

L'azienda ha affermato che il calo del fatturato è stato determinato dai minori tassi di infezione da Covid-19, che hanno danneggiato la domanda del suo antivirale Paxlovid, e dalle raccomandazioni più restrittive per il vaccino contro il Covid-19, che hanno ridotto la popolazione idonea per il suo vaccino Comirnaty.

L'azienda ha aumentato le previsioni sugli utili rettificati per l'intero 2025 a 3-3,15 dollari per azione, rispetto alle precedenti previsioni di 2,90-3,10 dollari per azione. Ha ribadito le sue previsioni di fatturato per l'intero anno, comprese tra 61 e 64 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono un fatturato di 62,82 miliardi di dollari e un utile rettificato di 3,04 dollari ad azione.
