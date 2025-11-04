Pfizer, risultati in calo nel 3Q25 ma alza guidance su utile per azione FY25

(Teleborsa) - Pfizer
ha registrato un utile inferiore nel terzo trimestre 2025, a causa del continuo calo della domanda
del suo vaccino contro il Covid-19
e del suo farmaco antivirale
.
L'azienda farmaceutica ha registrato un utile netto
di 3,54 miliardi di dollari, pari a 62 centesimi per azione, in calo del 21% rispetto ai 4,47 miliardi, pari a 78 centesimi per azione, dell'anno precedente.
L'utile rettificato
è stato di 87 centesimi per azione, in calo del 18%. Gli analisti si aspettavano 63 centesimi, secondo FactSet.
Le vendite
sono scese del 6% a 16,65 miliardi di dollari, da 17,7 miliardi. Wall Street si aspettava 16,5 miliardi.
L'azienda ha affermato che il calo del fatturato è stato determinato dai minori tassi di infezione da Covid-19, che hanno danneggiato la domanda del suo antivirale Paxlovid
, e dalle raccomandazioni più restrittive per il vaccino contro il Covid-19, che hanno ridotto la popolazione idonea per il suo vaccino Comirnaty
.
L'azienda ha aumentato le previsioni
sugli utili rettificati per l'intero 2025
a 3-3,15 dollari per azione, rispetto alle precedenti previsioni di 2,90-3,10 dollari per azione. Ha ribadito le sue previsioni di fatturato
per l'intero anno, comprese tra 61 e 64 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono un fatturato di 62,82 miliardi di dollari e un utile rettificato di 3,04 dollari ad azione.