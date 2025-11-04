Pfizer, risultati in calo nel 3Q25 ma alza guidance su utile per azione FY25

Pfizer

(Teleborsa) -ha registrato un utile inferiore nel terzo trimestre 2025, a causa del continuodel suo vaccino contro ile del suoL'azienda farmaceutica ha registrato undi 3,54 miliardi di dollari, pari a 62 centesimi per azione, in calo del 21% rispetto ai 4,47 miliardi, pari a 78 centesimi per azione, dell'anno precedente.L'è stato di 87 centesimi per azione, in calo del 18%. Gli analisti si aspettavano 63 centesimi, secondo FactSet.Lesono scese del 6% a 16,65 miliardi di dollari, da 17,7 miliardi. Wall Street si aspettava 16,5 miliardi.L'azienda ha affermato che il calo del fatturato è stato determinato dai minori tassi di infezione da Covid-19, che hanno danneggiato la domanda del suo, e dalle raccomandazioni più restrittive per il vaccino contro il Covid-19, che hanno ridotto la popolazione idonea per il suoL'azienda hasuglia 3-3,15 dollari per azione, rispetto alle precedenti previsioni di 2,90-3,10 dollari per azione. Haper l'intero anno, comprese tra 61 e 64 miliardi di dollari. Gli analisti prevedono un fatturato di 62,82 miliardi di dollari e un utile rettificato di 3,04 dollari ad azione.