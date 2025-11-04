Milano 13:22
42.864 -0,83%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 13:22
9.649 -0,54%
Francoforte 13:21
23.795 -1,40%

Switch 2 traina Nintendo, stime di utili e ricavi in crescita

Finanza
Switch 2 traina Nintendo, stime di utili e ricavi in crescita
(Teleborsa) - Grazie al successo, superiore alle previsioni, della nuova console Switch 2, Nintendo ha potuto rivedere al rialzo le sue stime di utili e ricavi, per l'esercizio fiscale che si concluderà il prossimo marzo.

In particolare, l'utile netto è atteso assestarsi a 350 miliardi di yen rispetto ai precedenti 300 miliardi, mentre l'utile operativo è visto ora a 370 miliardi di yen da 320 miliardi. Quanto alle stime di fatturato salgono a 2.250 miliardi di yen da 1.900 miliardi. Le previsioni di vendita della Switch 2 sono state alzate a 19 milioni di unità dai 15 milioni stimati in precedenza.

Intanto, nel secondo trimestre, Nintendo ha registrato ricavi per 527,2 miliardi di yen (461,8 miliardi le attese) ed un utile di 102,9 miliardi (attesi 63,6 miliardi).

Condividi
```