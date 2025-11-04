Switch 2 traina Nintendo, stime di utili e ricavi in crescita

(Teleborsa) - Grazie al successo, superiore alle previsioni, della nuova console Switch 2
, Nintendo
ha potuto rivedere al rialzo le sue stime di utili e ricavi, per l'esercizio fiscale che si concluderà il prossimo marzo.
In particolare, l'utile netto
è atteso assestarsi a 350 miliardi di yen rispetto ai precedenti 300 miliardi, mentre l'utile operativo è visto ora a 370 miliardi di yen da 320 miliardi. Quanto alle stime di fatturato
salgono a 2.250 miliardi di yen da 1.900 miliardi. Le previsioni di vendita della Switch 2 sono state alzate a 19 milioni di unità dai 15 milioni stimati in precedenza.
Intanto, nel secondo trimestre
, Nintendo ha registrato ricavi per 527,2 miliardi di yen (461,8 miliardi le attese) ed un utile di 102,9 miliardi (attesi 63,6 miliardi).