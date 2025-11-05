Milano 10:41
Borsa di Tokyo in profondo rosso. Asia colpita dalle vendite

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Massicce vendite hanno colpito le Borse asiatiche, in scia alle perdite archiviate da Wall Street. Come in USA è stato colpito più duramente il settore tecnologico, fra dubbi relativi al proseguimento del rally. Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda, riportando un cxalo del 2,61%.

Minori perdite per le borse cinesi, come Shenzhen, che contiene le perdite nell'1,03%. Poco mossa Hong Kong (+0,06%).

Pessima performance per il mercato di Seul (-2,92%).

Chiusa per festività la piazza di Mumbai; leggermente negativa Sydney (-0,3%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,05%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,67%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.

