Borsa di Tokyo in profondo rosso. Asia colpita dalle vendite

(Teleborsa) - Massicce vendite hanno colpito le Borse asiatiche, in scia alle perdite archiviate da Wall Street. Come in USA è stato colpito più duramente il settore tecnologico, fra dubbi relativi al proseguimento del rally. Giornata nera per la Borsa di Tokyo
, che affonda, riportando un cxalo del 2,61%.
Minori perdite per le borse cinesi, come Shenzhen
, che contiene le perdite nell'1,03%. Poco mossa Hong Kong
(+0,06%).
Pessima performance per il mercato di Seul
(-2,92%).
Chiusa per festività la piazza di Mumbai
; leggermente negativa Sydney
(-0,3%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,1%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,67%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,74%.