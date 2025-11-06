Mercati cauti con singoli titoli mossi da trimestrali. Tassi fermi in UK e Norvegia

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i listini azionario europei
, Piazza Affari compresa, con i singoli titoli mossi dalle trimestrali
. In Europa, Commerzbank
ha registrato un inaspettato calo dell'utile netto nel terzo trimestre, appesantito da un maggiore carico fiscale e da un aumento dei costi; Zurich
ha registrato nei nove mesi un aumento dei premi lordi nel suo business principale, il ramo danni e infortuni; Air France-KLM
ha annunciato
risultati del terzo trimestre in linea con le aspettative e ha confermato le previsioni per il 2025; Rheinmetall
ha annunciato un aumento del 20% delle vendite nei primi nove mesi dell'anno. In Italia, BPER
ha previsto
per il 2025 ricavi per circa 6,4 miliardi di euro integrando Pop Sondrio
, dopo che l'utile netto del terzo trimestre è salito oltre le attese degli analisti; Iveco
ha rivisto
al ribasso la guidance per l'intero anno dopo aver registrato un calo dell'utile netto e dei ricavi nel terzo trimestre.
Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca
è aumentata meno del previsto a settembre, con un incremento dell'1,3% rispetto al mese precedente (vs attese per +3%). Il volume del commercio al dettaglio
è diminuito dello 0,1% nell'area euro
a settembre, contro attese per un aumento dello 0,2%.
La Norges Bank
ha lasciato
i tassi di interesse invariati al 4%, mentre il Comitato di Politica Monetaria della Bank of England ha votato
a maggioranza di 5 a 4 per mantenere il tasso di interesse chiave al 4%. Il Comitato è risultato quindi spaccato, con quattro membri che hanno votato per ridurre il tasso di 0,25 punti percentuali, al 3,75%.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,90%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 60,07 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +83 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,42%. Tra gli indici di Eurolandia
ferma Francoforte
, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,57% (appesantita da Legrand dopo i conti).
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.373 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.954 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,1%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,56%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca Mediolanum
(+3,09%), STMicroelectronics
(+1,67%), Banca Popolare di Sondrio
(+1,30%) e Moncler
(+1,15%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -14,81%. Sensibili perdite per Lottomatica
, in calo del 3,89%. Sotto pressione Buzzi
, che accusa un calo del 2,14%. Scivola Campari
, con un netto svantaggio dell'1,54%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ariston Holding
(+8,80%), D'Amico
(+6,98%), Banca Generali
(+2,16%) e BFF Bank
(+1,94%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -3,48%. In rosso Moltiply Group
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,82%. Spicca la prestazione negativa di Avio
, che scende del 2,60%. ENAV
scende del 2,01%.