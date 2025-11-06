Milano 9:18
Piazza Affari in ribasso con tonfo di DiaSorin. Attesa per la Bank of England

(Teleborsa) - Seduta debole per i listini azionario europei, con l'attenzione rivolta alle numerose trimestrali in uscita. In Europa, Commerzbank ha registrato un inaspettato calo dell'utile netto nel terzo trimestre, appesantito da un maggiore carico fiscale e da un aumento dei costi; Zurich ha registrato nei nove mesi un aumento dei premi lordi nel suo business principale, il ramo danni e infortuni; Air France-KLM ha annunciato risultati del terzo trimestre in linea con le aspettative e ha confermato le previsioni per il 2025; Rheinmetall ha annunciato un aumento del 20% delle vendite nei primi nove mesi dell'anno. In Italia, BPER ha previsto per il 2025 ricavi per circa 6,4 miliardi di euro integrando Pop Sondrio, dopo che l'utile netto del terzo trimestre è salito oltre le attese degli analisti; Iveco ha rivisto al ribasso la guidance per l'intero anno dopo aver registrato un calo dell'utile netto e dei ricavi nel terzo trimestre.

Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca è aumentata meno del previsto a settembre, con un incremento dell'1,3% rispetto al mese precedente.

Occhi puntati anche sulle banche centrali. Oggi sono in calendario la Norges Bank e soprattutto la Bank of England, che potrebbe decidere di abbassare i tassi di interesse al 3,75%.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,151. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.013,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,53 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,27%, resta vicino alla parità Londra (-0,03%), e giornata negativa per Parigi, che segna un calo dello 0,63%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,34%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 45.864 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,43%); sulla stessa linea, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,54%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Popolare di Sondrio (+1,64%), BPER (+1,40%), Tenaris (+0,77%) e STMicroelectronics (+0,68%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -13,95% (ha rivisto al ribasso la guidance sul 2025 dopo avere chiuso il terzo trimestre con un utile netto e margini in calo). Sotto pressione Buzzi, che accusa un calo del 2,14%. Piccola perdita per Mediobanca, che scambia con un -1,42%. Tentenna Leonardo, che cede l'1,17%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ariston Holding (+4,21%), Safilo (+3,19%), doValue (+1,23%) e D'Amico (+1,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio, che ottiene -3,47%. Scivola Cementir, con un netto svantaggio del 3,23%. In rosso Fincantieri, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%. Spicca la prestazione negativa di Webuild, che scende dell'1,60%.
