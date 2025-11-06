Piazza Affari in ribasso con tonfo di DiaSorin. Attesa per la Bank of England

(Teleborsa) - Seduta debole per i listini azionario europei
, con l'attenzione rivolta alle numerose trimestrali in uscita
. In Europa, Commerzbank
ha registrato un inaspettato calo dell'utile netto nel terzo trimestre, appesantito da un maggiore carico fiscale e da un aumento dei costi; Zurich
ha registrato nei nove mesi un aumento dei premi lordi nel suo business principale, il ramo danni e infortuni; Air France-KLM
ha annunciato
risultati del terzo trimestre in linea con le aspettative e ha confermato le previsioni per il 2025; Rheinmetall
ha annunciato un aumento del 20% delle vendite nei primi nove mesi dell'anno. In Italia, BPER
ha previsto
per il 2025 ricavi per circa 6,4 miliardi di euro integrando Pop Sondrio
, dopo che l'utile netto del terzo trimestre è salito oltre le attese degli analisti; Iveco
ha rivisto
al ribasso la guidance per l'intero anno dopo aver registrato un calo dell'utile netto e dei ricavi nel terzo trimestre.
Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca
è aumentata meno del previsto a settembre, con un incremento dell'1,3% rispetto al mese precedente.
Occhi puntati anche sulle banche centrali. Oggi sono in calendario la Norges Bank
e soprattutto la Bank of England
, che potrebbe decidere di abbassare i tassi di interesse al 3,75%.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,151. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.013,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,53 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,41%. Tra i listini europei
tentenna Francoforte
, con un modesto ribasso dello 0,27%, resta vicino alla parità Londra
(-0,03%), e giornata negativa per Parigi
, che segna un calo dello 0,63%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,34%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 45.864 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,43%); sulla stessa linea, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,54%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca Popolare di Sondrio
(+1,64%), BPER
(+1,40%), Tenaris
(+0,77%) e STMicroelectronics
(+0,68%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -13,95% (ha rivisto al ribasso la guidance sul 2025 dopo avere chiuso il terzo trimestre con un utile netto e margini in calo). Sotto pressione Buzzi
, che accusa un calo del 2,14%. Piccola perdita per Mediobanca
, che scambia con un -1,42%. Tentenna Leonardo
, che cede l'1,17%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ariston Holding
(+4,21%), Safilo
(+3,19%), doValue
(+1,23%) e D'Amico
(+1,16%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -3,47%. Scivola Cementir
, con un netto svantaggio del 3,23%. In rosso Fincantieri
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%. Spicca la prestazione negativa di Webuild
, che scende dell'1,60%.