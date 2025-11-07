Milano tiene la posizione con balzo di MPS, continua a scendere DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee
, che comunque non vengono investite dalle vendite che si sono osservate a Wall Street e Asia, soprattutto sul tech, per i timori legati alle valutazioni eccessive
. A Milano
spicca il rialzo di MPS
, che ha chiuso
il terzo trimestre con una crescita dell'utile netto sopra le attese e ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale nel corso del primo semestre del 2026 dopo l'acquisizione di Mediobanca
. Unipol
ha comunicato
che il risultato netto del Gruppo Assicurativo è salito a 961 milioni di euro nei 9 mesi, in crescita del 45%, con una raccolta diretta assicurativa pari a 12.644 milioni di euro, in aumento del 10,8%.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
le esportazioni hanno sorpreso
al ribasso a ottobre, registrando un andamento negativo dell'1,1% su base annua (consensus +3%) dal +8,3% su base annua di settembre. Tuttavia, il calo potrebbe essere dovuto all'incertezza legata alla minaccia di dazi del 100% di Trump e alle festività extra di ottobre rispetto allo scorso anno. In Germania
il surplus bilancia commerciale è sceso
più delle attese a 15,3 miliardi a settembre.
Oggi negli USA
lo shutdown
impedirà la pubblicazione del report sul mercato del lavoro
di ottobre: le informazioni più recenti sono provenute dal rapporto ADP (che ha mostrato un aumento contenuto delle assunzioni nel settore privato) e dal rapporto Challenger di ieri (che ha segnalato oltre 153.000 licenziamenti, record degli ultimi 22 anni per il periodo, dovuti principalmente all'intelligenza artificiale).
Sul fronte della banche centrali
, tiene banco ancora la discussione sulla netta spaccatura avvenuta ieri alla Banca d'Inghilterra
, che ha votato (5 a 4) il mantenimento del bank rate al 4%. Dalla Fed
, Hammack ha segnalato che l'inflazione è più preoccupante della disoccupazione, mentre Goolsbee ritiene che siano necessari nuovi dati prima di prendere altre decisioni e, infine, per Musalem il Fed Fund rate è vicino al suo livello neutrale.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,72%. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,27%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +83 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,42%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,27%, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,48%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 43.107 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.667 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,35%); senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,12%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, exploit di Banca MPS
, che mostra un rialzo del 4,46%. Denaro su Mediobanca
, che registra un rialzo del 2,42%. Bilancio decisamente positivo per Telecom Italia
, che vanta un progresso del 2,29%. Buona performance per Moncler
, che cresce del 2,01%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -1,86%. Vendite su Prysmian
, che registra un ribasso dell'1,54%. Si muove sotto la parità Lottomatica
, evidenziando un decremento dell'1,21%. Contrazione moderata per Interpump
, che soffre un calo dell'1,19%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+3,45%), Ascopiave
(+3,22%), Safilo
(+3,19%) e Cementir
(+2,19%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro
, che prosegue le contrattazioni a -2,38%. Seduta negativa per Ariston Holding
, che mostra una perdita del 2,18%. Sotto pressione SOL
, che accusa un calo dell'1,86%. Scivola Philogen
, con un netto svantaggio dell'1,65%.