Corrono Tokyo e Seul spinti dal rimbalzo dei titoli tech e dalla crescita di NVIDIA

(Teleborsa) - Tokyo
continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225
che avanza dell'1,45, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza Shenzhen
(+0,1%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.
I listini asiatici guadagnano dal rimbalzo dei titoli tech
dopo il pesante calo della scorsa settimana, spinti anche dalle dichiarazioni del CEO di NVIDIA, Jensen Huang, che ha fatto sapere che l'azienda sta riscontrando una domanda molto forte per i suoi chip avanzati Blackwell AI.
Cautela sulla Cina
invece nonostante i dati pubblicati nel fine settimana abbiano indicato che l'indice dei prezzi al consumo
in Cina è aumentato più del previsto a ottobre, favorito dalle festività della Golden Week, aumentando le speranze per una ripresa dell'inflazione in un Paese alle prese con una tendenza deflazionistica
.
In rialzo Hong Kong
(+1,42%); con analoga direzione, ottima la prestazione di Seul
(+3,19%).
Guadagni frazionali per Mumbai
(+0,53%); con analoga direzione, sale Sydney
(+0,86%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,8%.