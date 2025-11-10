Corrono Tokyo e Seul spinti dal rimbalzo dei titoli tech e dalla crescita di NVIDIA

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dell'1,45, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,1%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.I listini asiatici guadagnano dal rimbalzo deidopo il pesante calo della scorsa settimana, spinti anche dalle dichiarazioni del CEO di NVIDIA, Jensen Huang, che ha fatto sapere che l'azienda sta riscontrando una domanda molto forte per i suoi chip avanzati Blackwell AI.Cautela sullainvece nonostante i dati pubblicati nel fine settimana abbiano indicato che l'in Cina è aumentato più del previsto a ottobre, favorito dalle festività della Golden Week, aumentando le speranze per una ripresa dell'inflazione in un Paese alle prese con unaIn rialzo(+1,42%); con analoga direzione, ottima la prestazione di(+3,19%).Guadagni frazionali per(+0,53%); con analoga direzione, sale(+0,86%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%.Il rendimento dell'tratta 1,7%, mentre il rendimento delè pari 1,8%.